Balade au pays des menhirs Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Balade au pays des menhirs Marche nordique Très facile

Balade au pays des menhirs parking des menhirs 48000 Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 5445.0 Tarif :

Une promenade à la découverte du mégalithisme, l’un des phénomènes les plus mystérieux de la fin du néolithique.

Très facile

+33 4 66 49 53 00

English :

A walk to discover megalithism, one of the most mysterious phenomena of the late Neolithic period.

Deutsch :

Ein Spaziergang zur Entdeckung des Megalithismus, eines der rätselhaftesten Phänomene der späten Jungsteinzeit.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta del megalitismo, uno dei fenomeni più misteriosi del tardo Neolitico.

Español :

Un paseo para descubrir el megalitismo, uno de los fenómenos más misteriosos del Neolítico tardío.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère