Balade auberge Molkenrain à l’ombre des hêtres de pâturage Wattwiller Haut-Rhin

Située à 1 040 m d’altitude, la ferme-auberge du Molkenrain est implantée sur une chaume orientée vers la plaine d’Alsace.

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou après le repas, partez à la découverte

des paysages environnants avec cette balade digestive.

English :

Situated at an altitude of 1040 m, the Molkenrain farmhouse is located on a thatch facing the Alsace plain.

Before sitting down at the farm table or after the meal, discover the surrounding landscapes

the surrounding landscapes with this digestive walk.

Deutsch :

Die auf 1040 m Höhe gelegene Ferme-Auberge du Molkenrain befindet sich auf einem Stoppelfeld, das zur elsässischen Ebene hin ausgerichtet ist.

Bevor Sie sich an den Tisch des Bauernhofs setzen oder nach dem Essen, gehen Sie auf Entdeckungsreise

die umliegenden Landschaften mit diesem Verdauungsspaziergang.

Italiano :

Situato ad un’altitudine di 1040 m, l’agriturismo Molkenrain si trova su una collina ricoperta di paglia e affacciata sulla pianura alsaziana.

Prima di sedervi al tavolo della fattoria o dopo il pasto, scoprite la campagna circostante

la campagna circostante con questa passeggiata digestiva.

Español :

Situado a 1040 m de altitud, el caserío Molkenrain está situado en una ladera con techo de paja que da a la llanura alsaciana.

Antes de sentarse a la mesa de la granja o después de la comida, descubra el paisaje circundante

la campiña circundante con este digestivo paseo.

