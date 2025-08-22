Balade autour de Clayeures Clayeures Meurthe-et-Moselle

Balade autour de Clayeures Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade autour de Clayeures Grande rue 54290 Clayeures Meurthe-et-Moselle Grand Est

Distance : 3800.0

Promenade à la découverte de Clayeures et ses environs, proposée par le groupe de travail Tourisme de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association Anim’Crevéchamps.

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

A walk to discover Clayeures and its surroundings, proposed by the Tourism working group of the Bayonnais Community of Communes and the Anim’Crevéchamps association.

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung von Clayeures und seiner Umgebung, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe Tourismus der Communauté de Communes du Bayonnais und dem Verein Anim’Crevéchamps.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Clayeures e dei suoi dintorni, proposta dal gruppo di lavoro Turismo della Communauté de Communes du Bayonnais e dall’associazione Anim?Crevéchamps.

Español :

Un paseo para descubrir Clayeures y sus alrededores, propuesto por el grupo de trabajo Turismo de la Communauté de Communes du Bayonnais y la asociación Anim?Crevéchamps.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain