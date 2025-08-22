Balade Autour de La Bastide l’Evêque et des Martinets du Lézert Le Bas Ségala Aveyron

Balade Autour de La Bastide l’Evêque et des Martinets du Lézert

Balade Autour de La Bastide l’Evêque et des Martinets du Lézert départ du parking de l’office de tourisme à La Bastide l’Evêque 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une balade à la découverte des richesses patrimoniales et naturelles autour de La Bastide l’Evêque la bastide et son église, le château de Réquista du XVIIe s., les paysages et hameaux typiques, les anciens martinets à battre le cuivre du Lézert.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68881-balade-autour-de-la-bastide-l-eveque-et-des-martinets-du-lezert

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to discover the heritage and natural treasures around La Bastide l’Evêque: the bastide town and its church, the 17th-century Château de Réquista, typical landscapes and hamlets, the old Lézert copper-beating hammers.

Deutsch :

Ein Spaziergang zur Entdeckung der Reichtümer des Kulturerbes und der Natur rund um La Bastide l’Evêque: die Bastide und ihre Kirche, das Schloss von Réquista aus dem 17. Jh., typische Landschaften und Weiler, die alten Hämmer zum Schlagen des Kupfers von Lézert.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta del ricco patrimonio e delle bellezze naturali dei dintorni di La Bastide l’Evêque: la città fortificata e la sua chiesa, il castello di Réquista del XVII secolo, i paesaggi e i borghi tipici, gli antichi magli per la battitura del rame di Lézert.

Español :

Un paseo para descubrir la riqueza patrimonial y natural de los alrededores de La Bastide l’Evêque: la ciudad fortificada y su iglesia, el castillo de Réquista del siglo XVII, paisajes y aldeas típicos, los antiguos martillos de cobre de Lézert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-12 par ADT Aveyron