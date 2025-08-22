Balade autour de la Loire Paray-le-Frésil Allier

Balade autour de la Loire

Balade autour de la Loire Le bourg 03230 Paray-le-Frésil Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Située sur trois communes, cette boucle propose de traverser le Canal latéral à la Loire pour rejoindre la Loire et son espace protégé, la Réserve Naturelle du Val de Loire bourbonnais.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride along the Loire river

Three villages made this loop which drives you cross the Loire Canal to join the Loire river and its protected area, the Val de Loire Natural Area.

Deutsch :

Dieser in drei Gemeinden gelegene Rundweg bietet die Möglichkeit, den Loire-Seitenkanal zu überqueren, um zur Loire und ihrem Schutzgebiet, dem Naturreservat des bourbonischen Loiretals, zu gelangen.

Italiano :

Situato in tre comuni, questo anello propone di attraversare il Canal latéral à la Loire per raggiungere la Loira e la sua area protetta, la Riserva Naturale Val de Loire Bourbonnais.

Español :

Situado en tres municipios, este bucle ofrece cruzar el Canal latéral à la Loire para llegar al Loira y a su zona protegida, la Reserva Natural del Val de Loire Bourbonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme