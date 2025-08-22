Balade autour de Marcillac Aller-retour entre Marcillac et Cougousse Marcillac-Vallon Aveyron

Balade autour de Marcillac Aller-retour entre Marcillac et Cougousse

Le vignoble de Marcillac déroule ses 200 hectares de vignes plantées en terrasses à la zone de confluence des causses calcaires et du grès rouge du Rougier. C’est de cette situation que lui proviennent toutes ses spécificités aromatiques.

Marcillac’s 200 hectares of terraced vineyards are planted at the confluence of limestone causses and red Rougier sandstone. It’s this location that gives Marcillac its distinctive aromatic character.

Das Weinbaugebiet Marcillac entfaltet seine 200 Hektar terrassenförmig angelegten Weinberge am Zusammenfluss von kalkhaltigen Causses und dem roten Sandstein des Rougier. Aus dieser Lage stammen alle seine aromatischen Besonderheiten.

Il vigneto di Marcillac si estende su 200 ettari di vigneti terrazzati alla confluenza delle causses calcaree e dell’arenaria rossa di Rougier. È questa posizione che conferisce al vino i suoi aromi distintivi.

El viñedo de Marcillac se extiende sobre 200 hectáreas de viñas en terrazas, en la confluencia de las causses calcáreas y la arenisca roja de Rougier. Esta ubicación confiere al vino sus aromas característicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron