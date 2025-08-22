Balade autour de Pruines Le Puech du Kaymard Pruines Aveyron

Balade autour de Pruines Le Puech du Kaymard

Balade autour de Pruines Le Puech du Kaymard Le Puech du Kaymard 12330 Pruines Aveyron Occitanie

De ce point de vue à 360°, bénéficiez d’un vaste panorama sur le relief du Causse Comtal, du Vallon et du Ségala de Conques lors d’un aller-retour de 20 minutes.

English :

From this 360° vantage point, enjoy a vast panoramic view of the relief of the Causse Comtal, the Vallon and the Ségala de Conques during a 20-minute round trip.

Deutsch :

Von diesem 360°-Aussichtspunkt aus können Sie während einer 20-minütigen Hin- und Rückfahrt einen weiten Blick auf das Relief der Causse Comtal, des Vallon und der Ségala von Conques genießen.

Italiano :

Da questo punto panoramico a 360° si gode di un vasto panorama sui rilievi del Causse Comtal, del Vallon e della Ségala de Conques durante un giro di 20 minuti.

Español :

Desde este mirador de 360°, disfrute de un vasto panorama del relieve del Causse Comtal, el Vallon y la Ségala de Conques durante un recorrido de ida y vuelta de 20 minutos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron