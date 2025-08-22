Balade autour de Rozelieures Rozelieures Meurthe-et-Moselle

Balade autour de Rozelieures Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade autour de Rozelieures Grande rue 54290 Rozelieures Meurthe-et-Moselle Grand Est

Promenade à la découverte de Rozelieures. Ce village de 161 habitants est un lieu de pèlerinage patriotique. En 1914, il joua un rôle à la fois dramatique et historique puisque c’est ici que l’armée allemande a subi son premier échec important.

http://www.cc3m.fr/ +33 3 83 71 43 62

English :

Walk to discover Rozelieures. This village of 161 inhabitants is a place of patriotic pilgrimage. In 1914, it played a dramatic and historical role as it was here that the German army suffered its first major defeat.

Deutsch :

Spaziergang zur Erkundung von Rozelieures. Dieses Dorf mit 161 Einwohnern ist ein patriotischer Pilgerort. Im Jahr 1914 spielte es eine dramatische und zugleich historische Rolle, da die deutsche Armee hier ihre erste bedeutende Niederlage erlitt.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Rozelieures. Questo villaggio di 161 abitanti è un luogo di pellegrinaggio patriottico. Nel 1914 ebbe un ruolo storico e drammatico: qui l’esercito tedesco subì la prima grande sconfitta.

Español :

Un paseo para descubrir Rozelieures. Este pueblo de 161 habitantes es un lugar de peregrinación patriótica. En 1914, desempeñó un papel dramático e histórico, ya que fue aquí donde el ejército alemán sufrió su primera gran derrota.

