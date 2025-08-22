Balade autour du moulin de Vignal Apinac Loire

Balade autour du moulin de Vignal

Balade autour du moulin de Vignal Départ Parking Moulin de Vignal 42550 Apinac Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Un circuit facile pour découvrir les deux versants de l’Andrable, avec divers écosystèmes naturels ou agricoles ainsi qu’une succession de vieux moulins.

Possibilité d’écourter la balade en passant par les Mouloirs.

http://www.moulindevignal.fr/ +33 4 77 96 08 69

English : Sentier(s) de découverte du moulin de Vignal

An easy circuit to discover both sides of the Andrable, with various natural or agricultural ecosystems and a succession of old mills.

Possibility to shorten the walk by passing through the Mouloirs.

Deutsch : Entdeckungsweg Moulin de Vignal

Eine leichte Fußwanderung mit einer 2,2 km sowie einer 3,2 km langen Variante, auf der man die verschiedenen Ökosysteme und alten Bauten an beiden Seiten des Andrable entdecken kann.

Prospekte (Routen und Erklärungen) im Moulin de Vignal erhältlich. Markierte Wege mit Informationstafeln entlang des gesamten Parcours.

Italiano :

Un percorso facile per scoprire le due sponde dell’Andrable, con diversi ecosistemi naturali o agricoli e un susseguirsi di antichi mulini.

È possibile abbreviare la passeggiata passando per Les Mouloirs.

Español : Sentier(s) de découverte du moulin de Vignal

Una ruta fácil para descubrir las dos vertientes del Andrable, con diversos ecosistemas naturales o agrícolas y una sucesión de antiguos molinos.

Es posible acortar el paseo pasando por Les Mouloirs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme