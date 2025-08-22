Balade autour du village de Pruines Pruines Aveyron

Balade autour du village de Pruines

Balade autour du village de Pruines Place de l’église 12320 Pruines Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Profitez du calme et de la splendeur offerts par cette balade familiale.

English :

Enjoy the peace and splendour of this family-friendly walk.

Deutsch :

Genießen Sie die Ruhe und die Pracht, die Ihnen dieser Familienausflug bietet.

Italiano :

Godetevi la pace e lo splendore di questa passeggiata adatta alle famiglie.

Español :

Disfrute de la paz y el esplendor de este paseo familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par ADT Aveyron