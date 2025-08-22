Balade aux Deux Moulins Sainte-Colombe Lot

Balade aux Deux Moulins

Balade aux Deux Moulins 46210 Sainte-Colombe Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :

Cette promenade, en terrain vallonné, vous ouvrira de vastes points de vue sur

le Ségala, terre de châtaignes et d’eau.

Si la commune de Sainte- Colombe est centrée sur son église et son ancien pension- nat, elle se dessine surtout dans une multitude de lieux-dits ruraux répartis selon les terres agricoles et les ruisseaux dont plusieurs ont donné naissance à des moulins

English :

This hilly walk opens up vast views of the Ségala region, land of chestnuts and water

Although the commune of Sainte-Colombe is centered on its church and former boarding house, it is above all a multitude of rural hamlets scattered along farmland and streams, many of which have given rise to mills

Deutsch :

Diese Wanderung durch hügeliges Gelände eröffnet Ihnen weite Ausblicke auf das

Im Mittelpunkt der Gemeinde Sainte-Colombe stehen zwar die Kirche und die ehemalige Pension, sie zeichnet sich aber vor allem durch eine Vielzahl ländlicher Ortschaften aus, die sich über das Ackerland und die Bäche verteilen, von denen viele Mühlen hervorgebracht haben

Italiano :

Questa passeggiata, su un terreno ondulato, aprirà vasti panorami sulla Ségala, terra di castagne e di acqua

Sebbene il comune di Sainte-Colombe sia incentrato sulla sua chiesa e sull’antica pensione, le sue caratteristiche principali sono una moltitudine di frazioni rurali sparse tra i terreni agricoli e i corsi d’acqua, molti dei quali hanno dato vita a mulini

Español :

Este paseo, por terreno ondulado, le abrirá vastas vistas del Ségala, tierra de castañas y agua

Aunque el municipio de Sainte-Colombe se centra en su iglesia y su antigua casa de huéspedes, su principal característica es la multitud de aldeas rurales diseminadas por las tierras de cultivo y los arroyos, muchos de los cuales han dado lugar a molinos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot