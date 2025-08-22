Balade aux marches du bocage Lurcy-Lévis Allier

Balade aux marches du bocage

Balade aux marches du bocage Mairie de Lurcy-Lévis 03320 Lurcy-Lévis Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Très légèrement vallonné, ce circuit de 39 kilomètres pour 216 mètres de dénivelé mène à travers les marches du bocage bourbonnais, à l’extrême nord du département.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

This very gently undulating 39-kilometre circuit with 216 metres of ascent leads through the marches of the Bourbonnais bocage in the far north of the département.

Deutsch :

Diese sehr leicht hügelige, 39 km lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 216 m führt durch die Stufen der Bocage Bourbonnais im äußersten Norden des Departements.

Italiano :

Questo percorso di 39 chilometri, molto dolcemente ondulato e con un’ascesa di 216 metri, attraversa le marce del bocage di Bourbonnais, nell’estremo nord del dipartimento.

Español :

Esta ruta de 39 kilómetros, con un desnivel muy suave y 216 metros de desnivel, atraviesa las marchas del bocage de Bourbonnais, en el extremo norte del departamento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme