Balade champêtre autour de Beaulon Beaulon Allier

Balade champêtre autour de Beaulon

vendredi 1 août 2025

Balade champêtre autour de Beaulon

Place de la Mairie 03230 Beaulon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade paisible de 22 kilomètres pour 70 mètres de dénivelé débute dans le charmant village de Beaulon.

http://www.tourisme.interco-abl.fr/

English :

The 22-kilometre, 70-metre climb begins in the charming village of Beaulon.

Deutsch :

Diese ruhige, 22 Kilometer lange Wanderung mit einem Höhenunterschied von 70 Metern beginnt in dem charmanten Dorf Beaulon.

Italiano :

La salita di 22 chilometri e 70 metri inizia nell’incantevole villaggio di Beaulon.

Español :

La subida de 22 kilómetros y 70 metros comienza en el encantador pueblo de Beaulon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme