Balade dans Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Oise

Balade dans Chaumont-en-Vexin A pieds Facile

Balade dans Chaumont-en-Vexin Gare SNCF 60240 Chaumont-en-Vexin Oise Hauts-de-France

Durée : 100 Distance : 4200.0 Tarif :

Aux frontières du Vexin Français, la ville a obtenu la marque Petites Cités de Caractère . La commune traversée par de nombreux cours d’eau, s’articule autour de la place de la Foulerie ainsi nommée parce que, autrefois, on y foulait le lin récolté dans la campagne environnante. Tout au long du parcours, vous pourrez découvrir cette ville aux nombreux charmes.

English : Balade dans Chaumont-en-Vexin

On the borders of the French Vexin region, the town has been awarded the Petites Cités de Caractère label. The town is criss-crossed by numerous waterways, and revolves around the Place de la Foulerie, named after the flax harvested in the surrounding countryside used to be trodden here. Along the way, you can discover this town of many charms.

Deutsch : Balade dans Chaumont-en-Vexin

Die Stadt an der Grenze zum Vexin Français wurde mit der Marke Petites Cités de Caractère ausgezeichnet. Die von zahlreichen Wasserläufen durchzogene Gemeinde ist um den Place de la Foulerie herum angeordnet, der so genannt wird, weil hier früher der in der Umgebung geerntete Flachs gestampft wurde. Entlang der Strecke können Sie diese Stadt mit ihren vielen Reizen entdecken.

Italiano :

Ai confini del Vexin francese, la città ha ottenuto il marchio Petites Cités de Caractère . La città, attraversata da numerosi corsi d’acqua, è incentrata sulla Place de la Foulerie, così chiamata perché in passato qui veniva calpestato il lino raccolto nelle campagne circostanti. Lungo il percorso si possono scoprire le numerose attrattive di questa città.

Español : Balade dans Chaumont-en-Vexin

Situada a orillas del Vexin francés, la ciudad ha recibido la etiqueta de Petites Cités de Caractère . Atravesada por numerosos canales, la ciudad se articula en torno a la plaza de la Foulerie, llamada así porque antiguamente se pisaba aquí el lino cosechado en los campos de los alrededores. A lo largo del recorrido, podrá descubrir los numerosos encantos de esta ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France