Balade dans la Vallée du Lot Le village de Montarnal Sénergues Aveyron

Balade dans la Vallée du Lot Le village de Montarnal 12320 Sénergues Aveyron Occitanie

Visitez ce village médiéval, niché dans un méandre du Lot, autrefois haut lieu de construction de gabarres. Ces embarcations de commerce permettaient de naviguer jusqu’à l’Aquitaine.

https://www.facebook.com/destinationconques +33 5 65 72 85 00

English :

Visit this medieval village, nestled in a meander of the Lot, once a major centre for the construction of gabarres . These trade boats were used to sail as far as Aquitaine.

Deutsch :

Besuchen Sie dieses mittelalterliche Dorf, das sich in eine Flussschleife des Lot schmiegt und einst eine Hochburg für den Bau von Gabarres war. Diese Handelsschiffe ermöglichten es, bis nach Aquitanien zu segeln.

Italiano :

Visitate questo villaggio medievale, immerso in un meandro del Lot, un tempo importante centro per la costruzione di chiatte. Queste imbarcazioni commerciali venivano utilizzate per navigare fino all’Aquitania.

Español :

Visite este pueblo medieval, enclavado en un meandro del Lot, que fue un importante centro de construcción de barcazas. Estas embarcaciones de comercio llegaban hasta Aquitania.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-03 par ADT Aveyron