Balade de Colabrie 5 km Sully-la-Chapelle Loiret

Balade de Colabrie 5 km A pieds

Balade de Colabrie 5 km Place de la Mairie 45450 Sully-la-Chapelle Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 5400.0 Tarif :

Au cœur de la forêt d’Orléans, le village de Sully-la-Chapelle invite à la promenade. Entre bois et clairières (défrichés par les moines cisterciens au XIIème siècle), l’environnement est ici préservé. On peut y observer petits et grands mammifères, oiseaux et amphibiens.

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/balade-de-colabrie_TFOCIR46994 +33 2 38 57 10 82

English : Colabrie Stroll

In the heart of Orleans forest, the village of Sully-la-Chapelle is perfect for walking. Between the woods and the clearings (cleared out by the Cistercian monks in the 12th century), the environment here is protected. There are small and large mammals living here, as well as birds and amphibians.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Orléans lädt das Dorf Sully-la-Chapelle zu einem Spaziergang ein. Zwischen Wäldern und Lichtungen (die von den Zisterziensermönchen im 12. Jahrhundert gerodet wurden) wird hier die Umwelt bewahrt. Jahrhundert). Hier kann man kleine und große Säugetiere, Vögel und Amphibien b

Italiano :

Nel cuore della foresta di Orléans, il villaggio di Sully-la-Chapelle vi invita a fare una passeggiata. Tra boschi e radure (dissodate dai monaci cistercensi nel XII secolo), qui l’ambiente è preservato. Si possono osservare piccoli e grandi mammiferi, uccelli e anfibi.

Español :

En el corazón del bosque de Orleans, el pueblo de Sully-la-Chapelle le invita a dar un paseo. Entre bosques y claros (desbrozados por los monjes cistercienses en el siglo XII), aquí se conserva el entorno. Podrá observar pequeños y grandes mamíferos, aves y anfibios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire