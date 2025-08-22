Balade de l’étang de la ferme Lusigny Allier

Balade de l’étang de la ferme

Balade de l’étang de la ferme Le bourg 03230 Lusigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous mène sur les routes de la Sologne bourbonnaise et vous propose de rejoindre le bourg de Lusigny et l’étang de la Ferme, aménagé pour vous faire passer de bons moments en famille.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The bike ride of the farm pond

This loop drives you in the Sologne Bourbonnaise roads and reaches the village of Lusigny and its Farm pond, where you can spend good time with your family.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie über die Straßen der Sologne bourbonnaise und bietet Ihnen die Möglichkeit, den Marktflecken Lusigny und den Étang de la Ferme zu erreichen, der so angelegt ist, dass Sie mit Ihrer Familie schöne Momente verbringen können.

Italiano :

Questo anello vi conduce lungo le strade della Sologne bourbonnaise e vi offre l’opportunità di raggiungere il villaggio di Lusigny e lo stagno della Fattoria, organizzato per farvi trascorrere bei momenti in famiglia.

Español :

Este bucle le lleva por las carreteras de la Sologne bourbonnaise y le ofrece la oportunidad de llegar al pueblo de Lusigny y al estanque de la Granja, dispuestos para hacerle pasar buenos momentos en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme