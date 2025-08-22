Balade de l’étang des Baillys Aurouër Allier

Balade de l’étang des Baillys

Balade de l’étang des Baillys Le bourg 03460 Aurouër Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située à cheval sur deux départements et deux régions, cette boucle vous propose de rejoindre le bel étang des Baillys, aménagé pour vous faire passer de bons moments en famille.

English : Bike ride of the Baillys pond

Located on two departments and two regions, during this ride you will discover the beautiful Bailly’s pond, a nice place to enjoy spending time with your family.

Deutsch :

Dieser Rundweg liegt zwischen zwei Departements und zwei Regionen und führt Sie zum schönen Etang des Baillys, der so angelegt ist, dass Sie mit der ganzen Familie schöne Momente verbringen können.

Italiano :

Situato al confine tra due dipartimenti e due regioni, questo anello vi porterà al bellissimo stagno di Baillys, progettato per far divertire voi e la vostra famiglia.

Español :

Situado en la frontera de dos departamentos y dos regiones, este bucle le llevará al hermoso estanque de Baillys, que ha sido diseñado para que usted y su familia se diviertan.

