Balade de Sainte-Colombe Sainte-Colombe Doubs

Balade de Sainte-Colombe Parking du cimetière, Sainte-Colombe 25300 Sainte-Colombe Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7660.0 Tarif :
Balade sur le massif forestier du Laveron dominant le village de Sainte-Colombe et le Val du Drugeon.
https://explore.doubs.fr/trek/951
English :
Stroll through the Laveron forest, overlooking the village of Sainte-Colombe and the Val du Drugeon.
Deutsch :
Wanderung auf dem Waldmassiv von Laveron, das das Dorf Sainte-Colombe und das Drugeon-Tal überragt.
Italiano :
Una passeggiata nella foresta di Laveron con vista sul villaggio di Sainte-Colombe e sulla Val du Drugeon.
Español :
Un paseo por el bosque de Laveron con vistas al pueblo de Sainte-Colombe y al Val du Drugeon.
