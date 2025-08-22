Balade Découverte du site de Courossé

Espace Naturel Sensible Balade Découverte du site de Courossé 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Sentier d’interprétation autour du circuit de Courossé, avec un point de vue exceptionnel sur la rivière et la vallée de l’Evre. Sept panneaux d’interprétation aident à la visite.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 89 33

English :

Interpretation trail around the Courossé circuit, with an exceptional view of the river and the Evre valley. Seven interpretation panels help the visit.

Deutsch :

Interpretationspfad rund um den Rundweg von Courossé mit einem außergewöhnlichen Ausblick auf den Fluss und das Evre-Tal. Sieben Interpretationstafeln helfen bei der Besichtigung.

Italiano :

Percorso di interpretazione intorno al circuito di Courossé, con una vista eccezionale sul fiume e sulla valle dell’Evre. Sette pannelli interpretativi accompagnano la visita.

Español :

Recorrido de interpretación por el circuito de Courossé, con una vista excepcional del río y del valle del Evre. Siete paneles interpretativos ayudan a la visita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime