Balade des chalets de Glaise Les Déserts Savoie

Balade des chalets de Glaise

Balade des chalets de Glaise 73230 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une promenade facile et en boucle qui vous fait découvrir le secteur pittoresque du plateau de Glaise.

+33 4 79 25 80 49

English :

An easy, looping walk that takes in the picturesque Glaise plateau.

Deutsch :

Eine leichte Rundwanderung, bei der Sie die malerische Gegend um das Plateau de Glaise kennen lernen.

Italiano :

Un’escursione facile, ad anello, che si snoda nella pittoresca zona dell’altopiano di Glaise.

Español :

Un paseo fácil y sinuoso que recorre la pintoresca zona de la meseta de Glaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme