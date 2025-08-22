Balade des chalets de Glaise Les Déserts Savoie
Balade des chalets de Glaise Les Déserts Savoie vendredi 1 mai 2026.
Balade des chalets de Glaise
Balade des chalets de Glaise 73230 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Une promenade facile et en boucle qui vous fait découvrir le secteur pittoresque du plateau de Glaise.
+33 4 79 25 80 49
English :
An easy, looping walk that takes in the picturesque Glaise plateau.
Deutsch :
Eine leichte Rundwanderung, bei der Sie die malerische Gegend um das Plateau de Glaise kennen lernen.
Italiano :
Un’escursione facile, ad anello, che si snoda nella pittoresca zona dell’altopiano di Glaise.
Español :
Un paseo fácil y sinuoso que recorre la pintoresca zona de la meseta de Glaise.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme