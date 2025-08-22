Balade des Chapelles Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire
Balade des Chapelles En VTT assistance électrique Facile
Balade des Chapelles Place du village 71340 Fleury-la-Montagne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Dans un écrin de verdure, Fleury-la-Montagne vous livrera ses trésors de magnifiques points de vue, une église romane et plusieurs chapelles.
http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
In a green setting, Fleury-la-Montagne will give you its treasures: magnificent viewpoints, a Romanesque church and several chapels.
Deutsch :
In einer grünen Umgebung gelegen, wird Fleury-la-Montagne Ihnen seine Schätze offenbaren: herrliche Aussichtspunkte, eine romanische Kirche und mehrere Kapellen.
Italiano :
In una cornice verde, Fleury-la-Montagne vi svelerà i suoi tesori: magnifici punti panoramici, una chiesa romanica e diverse cappelle.
Español :
En un entorno verde, Fleury-la-Montagne le revelará sus tesoros: magníficos miradores, una iglesia románica y varias capillas.
