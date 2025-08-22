Balade des châteaux du Val de Loire Bourbonnais Garnat-sur-Engièvre Allier

Balade des châteaux du Val de Loire Bourbonnais

Balade des châteaux du Val de Loire Bourbonnais Grande rue 03230 Garnat-sur-Engièvre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située à l’est du Bourbonnais, cette boucle vous invite à découvrir les châteaux des communes situées dans la Réserve naturelle du Val de Loire Bourbonnais.

English : Bike ride of the Val de Loire Bourbonnais castles

Located in the east of bourbonnais, this loop invits you to discover every castle in the Val de Loire Bourbonnais natural area.

Deutsch :

Dieser im Osten des Bourbonnais gelegene Rundweg lädt Sie dazu ein, die Schlösser der im Naturschutzgebiet Val de Loire Bourbonnais gelegenen Gemeinden zu entdecken.

Italiano :

Situato nella parte orientale del Bourbonnais, questo anello vi invita a scoprire i castelli dei comuni situati nella Riserva Naturale del Bourbonnais della Val de Loire.

Español :

Situado en el este del Bourbonnais, este bucle le invita a descubrir los castillos de los municipios situados en el Parque Natural del Val de Loire Bourbonnais.

