Balade des châteaux du Veurdre Le Veurdre Allier

Cette boucle vous invite à découvrir les beaux châteaux du Veurdre, commune située le long de la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Bike ride of the Veurdre castles

This loop invits you to discover the beautiful castles in Le Veurdre, village near the Allier river, the last great wild european river.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie dazu ein, die schönen Schlösser von Le Veurdre zu entdecken. Die Gemeinde liegt am letzten großen Wildfluss Europas, dem Allier.

Italiano :

Questo anello vi invita a scoprire gli splendidi castelli di Le Veurdre, un comune situato lungo l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier.

Español :

Este bucle le invita a descubrir los hermosos castillos de Le Veurdre, un municipio situado a lo largo del último gran río salvaje de Europa, el Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme