Balade des Sires Beaujeu Rhône

Balade des Sires Beaujeu Rhône vendredi 1 mai 2026.

Balade des Sires

Balade des Sires Site du Château Saint Jean 69430 Beaujeu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit familial à faible dénivelé au départ du site du Château Saint Jean permettant une découverte de la flore et des paysages.

https://www.beaujolais-tourisme.com/   +33 4 74 07 27 40

English :

A family circuit with a small difference in altitude starting from the site of the Château Saint Jean, allowing the discovery of the flora and landscapes.

Deutsch :

Familienfreundlicher Rundweg mit geringem Höhenunterschied ab dem Standort des Château Saint Jean, der eine Entdeckung der Flora und der Landschaften ermöglicht.

Italiano :

Un percorso familiare di basso livello che parte dal sito del Castello Saint Jean per scoprire la flora e i paesaggi.

Español :

Un sendero familiar de bajo nivel que parte del emplazamiento del Château Saint Jean para descubrir la flora y los paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme