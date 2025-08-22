Balade des Sires Beaujeu Rhône
Balade des Sires Beaujeu Rhône vendredi 1 mai 2026.
Balade des Sires
Balade des Sires Site du Château Saint Jean 69430 Beaujeu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit familial à faible dénivelé au départ du site du Château Saint Jean permettant une découverte de la flore et des paysages.
https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40
English :
A family circuit with a small difference in altitude starting from the site of the Château Saint Jean, allowing the discovery of the flora and landscapes.
Deutsch :
Familienfreundlicher Rundweg mit geringem Höhenunterschied ab dem Standort des Château Saint Jean, der eine Entdeckung der Flora und der Landschaften ermöglicht.
Italiano :
Un percorso familiare di basso livello che parte dal sito del Castello Saint Jean per scoprire la flora e i paesaggi.
Español :
Un sendero familiar de bajo nivel que parte del emplazamiento del Château Saint Jean para descubrir la flora y los paisajes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme