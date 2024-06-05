Balade du château de Chaugy Bessay-sur-Allier Allier

Balade du château de Chaugy Bessay-sur-Allier Allier vendredi 1 août 2025.

Balade du château de Chaugy

Balade du château de Chaugy Le bourg 03340 Bessay-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous conduit le long des routes de Sologne bourbonnaise à la découverte du Château de Chaugy, joyau de l’architecture de la région avec ses pans de bois et briques noires et rouges

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The Chaugy castle bike ride

Ride your bike along the roads of Sologne Bourbonnaise area and discover the « »château de Chaugy » », a must-seeing architectural piece of the region with its wood panels and black and red bricks.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie entlang der Straßen der Sologne bourbonnaise zur Entdeckung des Schlosses von Chaugy, einem architektonischen Juwel der Region mit seinen Holzgefachen und schwarzen und roten Backsteinen

Italiano :

Questo tour vi porta lungo le strade della Sologne Bourbonnaise alla scoperta del Castello di Chaugy, un gioiello dell’architettura della regione con le sue mura a graticcio e i suoi mattoni neri e rossi

Español :

Esta excursión le llevará por las carreteras de Sologne Bourbonnaise para descubrir el castillo de Chaugy, una joya de la arquitectura de la región con sus muros entramados y sus ladrillos negros y rojos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme