Balade du louis d’or Saint-Jeures Haute-Loire
Balade du louis d’or Saint-Jeures Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade du louis d’or
Balade du louis d’or Départ du centre de Saint Jeures 43200 Saint-Jeures Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade pour la découverte du patrimoine et de la géographie du lieu.
Boucle au départ de la mairie de Saint-Jeures.
Fascicule en vente dans les Offices de tourisme du Haut-Lignon.
http://www.ot-hautlignon.com/ +33 4 71 59 71 56
English :
A walk to discover the local heritage and geography.
Loop starting from Saint-Jeures town hall.
Booklet available from the Haut-Lignon Tourist Offices.
Deutsch :
Spaziergang zur Entdeckung des Kulturerbes und der Geografie des Ortes.
Rundweg ab dem Rathaus von Saint-Jeures.
Broschüre in den Fremdenverkehrsämtern des Haut-Lignon erhältlich.
Italiano :
Una passeggiata alla scoperta del patrimonio e della geografia locale.
Anello con partenza dal municipio di Saint-Jeures.
Opuscolo disponibile presso gli uffici del turismo dell’Haut-Lignon.
Español :
Un paseo para descubrir el patrimonio y la geografía locales.
Bucle con salida desde el ayuntamiento de Saint-Jeures.
Folleto disponible en las oficinas de turismo de Haut-Lignon.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme