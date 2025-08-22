Balade du louis d’or Saint-Jeures Haute-Loire

Balade du louis d’or

Balade du louis d’or Départ du centre de Saint Jeures 43200 Saint-Jeures Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Balade pour la découverte du patrimoine et de la géographie du lieu.

Boucle au départ de la mairie de Saint-Jeures.

Fascicule en vente dans les Offices de tourisme du Haut-Lignon.

http://www.ot-hautlignon.com/ +33 4 71 59 71 56

English :

A walk to discover the local heritage and geography.

Loop starting from Saint-Jeures town hall.

Booklet available from the Haut-Lignon Tourist Offices.

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung des Kulturerbes und der Geografie des Ortes.

Rundweg ab dem Rathaus von Saint-Jeures.

Broschüre in den Fremdenverkehrsämtern des Haut-Lignon erhältlich.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta del patrimonio e della geografia locale.

Anello con partenza dal municipio di Saint-Jeures.

Opuscolo disponibile presso gli uffici del turismo dell’Haut-Lignon.

Español :

Un paseo para descubrir el patrimonio y la geografía locales.

Bucle con salida desde el ayuntamiento de Saint-Jeures.

Folleto disponible en las oficinas de turismo de Haut-Lignon.

