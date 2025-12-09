Balade du Montou Mesmay Doubs
Balade du Montou Mesmay Doubs vendredi 1 mai 2026.
Balade du Montou A pieds Facile
Balade du Montou Église de Mesmay 25440 Mesmay Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 3940.0
Cette petite boucle part à la découverte de la forêt au-dessus du village de Mesmay et ses petits trésors patrimoniaux.
Facile
https://explore.doubs.fr/trek/1989
English :
This short loop explores the forest above the village of Mesmay and its small heritage treasures.
Deutsch :
Auf diesem kleinen Rundweg erkunden Sie den Wald oberhalb des Dorfes Mesmay und seine kleinen Schätze des Kulturerbes.
Italiano :
Questo breve percorso si snoda nella foresta sopra il villaggio di Mesmay e i suoi piccoli tesori culturali.
Español :
Este corto bucle recorre el bosque situado sobre el pueblo de Mesmay y sus pequeños tesoros patrimoniales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data