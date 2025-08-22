Balade eaux calmes Artaix Saône-et-Loire

Balade eaux calmes En VTT assistance électrique Facile

Balade eaux calmes Près de l’église 71110 Artaix Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Cet itinéraire vous conduira des bords de Loire au chemin de halage du canal de Roanne à Digoin. Au lieu-dit les Brenons, ne soyez pas étonnés de croiser une famille de cigognes, celles-ci reviennent nicher chaque année…

Facile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

This itinerary will lead you from the banks of the Loire to the towpath of the canal from Roanne to Digoin. At the place called les Brenons , don’t be surprised to see a family of storks, they come back to nest every year?

Deutsch :

Diese Route führt Sie von den Ufern der Loire bis zum Treidelpfad des Kanals von Roanne nach Digoin. Am Ort Les Brenons können Sie eine Storchenfamilie beobachten, die jedes Jahr zum Nisten zurückkehrt

Italiano :

Questo itinerario vi porterà dalle rive della Loira all’alzaia del canale Roanne-Digoin. Nella località nota come Les Brenons, non stupitevi di vedere una famiglia di cicogne, che torna a nidificare ogni anno?

Español :

Este itinerario le llevará desde las orillas del Loira hasta el camino de sirga del canal de Roanne a Digoin. En el lugar conocido como Les Brenons, no se sorprenda de ver una familia de cigüeñas, que vuelven a anidar cada año..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data