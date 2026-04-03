Balade en raquettes au Gaschney Circuit 1 Boucle du Mohrenloch Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Balade en raquettes au Gaschney Circuit 1 Boucle du Mohrenloch

Balade en raquettes au Gaschney Circuit 1 Boucle du Mohrenloch Station du Gaschney 68380 Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 3300.0 Tarif :

Une belle balade en raquette au départ du Gaschney, idéale pour les débutants avides de découvrir les plaisirs de la marche en hiver avec de belles vues sur notre vallée.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

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English :

A beautiful snowshoe walk starting from Le Gaschney, ideal for beginners eager to discover the pleasures of winter walking with beautiful views over our valley.

Deutsch :

Eine schöne Schneeschuhwanderung ab Gaschney, ideal für Anfänger, die die Freuden des Winterwanderns mit schönen Ausblicken auf unser Tal entdecken wollen.

Italiano :

Una bella passeggiata con le racchette da neve che parte da Le Gaschney, ideale per i principianti desiderosi di scoprire i piaceri dell’escursionismo invernale con splendide viste sulla nostra valle.

Español :

Un hermoso paseo con raquetas de nieve a partir de Le Gaschney, ideal para principiantes deseosos de descubrir los placeres del senderismo invernal con hermosas vistas sobre nuestro valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-27 par Système d’informations touristique Alsace