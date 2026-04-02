Balade en raquettes au Gaschney Circuit 2 Autour du Sattel Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Balade en raquettes au Gaschney Circuit 2 Autour du Sattel

Balade en raquettes au Gaschney Circuit 2 Autour du Sattel Parking de la station du Gaschney 68380 Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Ressourcez-vous en forêt grâce à cette belle randonnée raquette en forêt au départ du Gaschney. Un peu plus de deux heures de marche pour un dépaysement garanti.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

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English :

Recharge your batteries in the forest with this beautiful snowshoe hike starting from Le Gaschney. Just over two hours’ walking for a guaranteed change of scenery.

Deutsch :

Tanken Sie neue Energie im Wald dank dieser schönen Schneeschuhwanderung im Wald ab Gaschney. Die Wanderung dauert etwas mehr als zwei Stunden und garantiert einen Tapetenwechsel.

Italiano :

Ricaricatevi nella foresta con questa bella escursione con le racchette da neve che parte da Le Gaschney. Poco più di due ore di cammino per un cambio di scenario garantito.

Español :

Recargue las pilas en el bosque con esta hermosa excursión con raquetas de nieve que parte de Le Gaschney. Algo más de dos horas de marcha para un cambio de aires garantizado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-27 par Système d’informations touristique Alsace