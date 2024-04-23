Balade en raquettes au Schnepfenried Circuit 3 Sommet du Schnepfenried Sondernach Haut-Rhin
Balade en raquettes au Schnepfenried Circuit 3 Sommet du Schnepfenried Col du Platzerwasel 68380 Sondernach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :
Découvrez, par un chemin aller-retour, le sommet du Schnepfenried qui culmine à 1258 m.
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
English :
Discover the Schnepfenried peak at 1258 m on a round trip path.
Deutsch :
Entdecken Sie auf einem Weg hin und zurück den Gipfel des Schnepfenried, der 1258 m hoch ist.
Italiano :
Scoprite la cima di Schnepfenried a 1258 m attraverso un percorso di andata e ritorno.
Español :
Descubra la cumbre de Schnepfenried, a 1258 m, a través de un camino de ida y vuelta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace