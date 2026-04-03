Balade en raquettes au Tanet Circuit 2 Autour du Kerbholz Soultzeren Haut-Rhin
Balade en raquettes au Tanet Circuit 2 Autour du Kerbholz Soultzeren Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Balade en raquettes au Tanet Circuit 2 Autour du Kerbholz
Balade en raquettes au Tanet Circuit 2 Autour du Kerbholz Le Tanet 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est
Durée : 180 Distance : 5630.0 Tarif :
Une belle randonnée raquette de trois heures environ pour partir à l’assaut des pentes du Tanet. Chaussez les raquettes et laissez vous porter par l’appel de la forêt.
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
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English :
A beautiful three-hour snowshoe hike on the slopes of Tanet. Put on your snowshoes and let yourself be carried away by the call of the forest.
Deutsch :
Eine schöne Schneeschuhwanderung von etwa drei Stunden, um die Hänge des Tanet zu erobern. Ziehen Sie die Schneeschuhe an und lassen Sie sich vom Ruf des Waldes tragen.
Italiano :
Una bella escursione di tre ore con le racchette da neve sulle pendici del Tanet. Indossate le racchette da neve e lasciatevi trasportare dal richiamo della foresta.
Español :
Una encantadora excursión de tres horas con raquetas de nieve por las laderas del Tanet. Ponte las raquetas y déjate llevar por la llamada del bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-06 par Système d’informations touristique Alsace
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