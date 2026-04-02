Balade en raquettes au Tanet Circuit 3 Boucle du Schupferen Soultzeren Haut-Rhin

Balade en raquettes au Tanet Circuit 3 Boucle du Schupferen
Balade en raquettes au Tanet Circuit 3 Boucle du Schupferen Le Tanet 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est
Durée : 135 Distance : 4500.0 Tarif :
Une randonnée raquette au départ du Schantzwasen pour une sortie vivifiante en forêt. Découvrez autrement le secteur grâce à sa parure hivernale. Le petit plus combinez cette marche avec la découverte de la ferme aux rennes !
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
English :
A snowshoe hike from Schantzwasen for an invigorating outing in the forest. Discover the area in all its winter glory. Bonus: combine this hike with a visit to the reindeer farm!
Deutsch :
Eine Schneeschuhwanderung ab dem Schantzwasen für einen belebenden Ausflug in den Wald. Entdecken Sie das Gebiet dank seines winterlichen Schmucks auf andere Weise. Das kleine Plus: Kombinieren Sie diese Wanderung mit der Entdeckung der Rentierfarm!
Italiano :
Un’escursione con le racchette da neve che parte da Schantzwasen per un’uscita rinvigorente nella foresta. Scoprite la zona in un modo completamente nuovo grazie al suo paesaggio invernale. Bonus: combinate questa passeggiata con una visita alla fattoria delle renne!
Español :
Una excursión con raquetas de nieve desde Schantzwasen para disfrutar de un vigorizante paseo por el bosque. Descubra la zona de una forma totalmente nueva gracias a su paraíso invernal. Bonus: ¡combine este paseo con una visita a la granja de renos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par Système d’informations touristique Alsace
