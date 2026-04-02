Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en raquettes au Tanet Circuit 3 Boucle du Schupferen Soultzeren Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Soultzeren

Ville : 68140 Soultzeren

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Balade en raquettes au Tanet Circuit 3 Boucle du Schupferen Le Tanet 68140 Soultzeren Haut-Rhin Grand Est

Durée : 135 Distance : 4500.0 Tarif :

Une randonnée raquette au départ du Schantzwasen pour une sortie vivifiante en forêt. Découvrez autrement le secteur grâce à sa parure hivernale. Le petit plus combinez cette marche avec la découverte de la ferme aux rennes !

https://www.vallee-munster.eu/   +33 3 89 77 31 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A snowshoe hike from Schantzwasen for an invigorating outing in the forest. Discover the area in all its winter glory. Bonus: combine this hike with a visit to the reindeer farm!

Deutsch :

Eine Schneeschuhwanderung ab dem Schantzwasen für einen belebenden Ausflug in den Wald. Entdecken Sie das Gebiet dank seines winterlichen Schmucks auf andere Weise. Das kleine Plus: Kombinieren Sie diese Wanderung mit der Entdeckung der Rentierfarm!

Italiano :

Un’escursione con le racchette da neve che parte da Schantzwasen per un’uscita rinvigorente nella foresta. Scoprite la zona in un modo completamente nuovo grazie al suo paesaggio invernale. Bonus: combinate questa passeggiata con una visita alla fattoria delle renne!

Español :

Una excursión con raquetas de nieve desde Schantzwasen para disfrutar de un vigorizante paseo por el bosque. Descubra la zona de una forma totalmente nueva gracias a su paraíso invernal. Bonus: ¡combine este paseo con una visita a la granja de renos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par Système d’informations touristique Alsace

À voir aussi à Soultzeren (Haut-Rhin)