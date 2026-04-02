Balade en raquettes au Trois Fours Parcours du Belvédère Stosswihr Haut-Rhin

Balade en raquettes au Trois Fours Parcours du Belvédère

Balade en raquettes au Trois Fours Parcours du Belvédère Parking des Trois Fours 68140 Stosswihr Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 2400.0 Tarif :

Découvrez des paysages à couper le souffle depuis le Belvédère des Trois Fours. Vous ferez face au Hohneck, le troisième sommet du massif vosgien mais peut être le plus emblématique !

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

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English :

Discover breathtaking scenery from the Belvédère des Trois Fours. You’ll be facing the Hohneck, the third highest peak in the Vosges mountains, but perhaps the most emblematic!

Deutsch :

Entdecken Sie vom Belvédère des Trois Fours aus atemberaubende Landschaften. Sie werden dem Hohneck gegenüberstehen, dem drittgrößten Gipfel der Vogesen, aber vielleicht dem symbolträchtigsten!

Italiano :

Scoprite i paesaggi mozzafiato del Belvédère des Trois Fours. Vi troverete di fronte all’Hohneck, la terza vetta più alta dei Vosgi, ma forse la più iconica!

Español :

Descubra impresionantes paisajes desde el Belvédère des Trois Fours. Estarás frente al Hohneck, el tercer pico más alto de los Vosgos, ¡pero quizá el más emblemático!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Système d’informations touristique Alsace