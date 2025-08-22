Balade Entre l’Ourajou et le Palazat Salviac Lot

Balade Entre l’Ourajou et le Palazat

Balade Entre l’Ourajou et le Palazat 46340 Salviac Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 21500.0 Tarif :

Une boucle très agréable qui vous invite à découvrir un riche patrimoine naturel et architectural.

Le parcours comporte quelques montées un peu rudes, mais les paysages traversés offrent une belle récompense à l’effort fourni

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A very pleasant loop that invites you to discover a rich natural and architectural heritage.

The route includes a few tough climbs, but the scenery is well worth the effort

Deutsch :

Eine sehr angenehme Rundwanderung, die Sie dazu einlädt, ein reiches natürliches und architektonisches Erbe zu entdecken.

Auf der Strecke gibt es einige harte Anstiege, aber die Landschaften, die Sie durchqueren, sind eine schöne Belohnung für die Anstrengung

Italiano :

Un anello molto piacevole che invita a scoprire un ricco patrimonio naturale e architettonico.

Il percorso prevede alcune salite impegnative, ma il paesaggio vale la fatica

Español :

Un bucle muy agradable que invita a descubrir un rico patrimonio natural y arquitectónico.

La ruta incluye algunas subidas duras, pero el paisaje bien merece el esfuerzo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot