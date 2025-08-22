Balade entre Saône et Vingeanne Autet Haute-Saône

Balade entre Saône et Vingeanne En VTT assistance électrique Facile

Balade entre Saône et Vingeanne 70180 Autet Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 35000.0 Tarif :

Durant cette randonnée, vous aurez l’occasion de relier la Voie Bleue (V50) au canal entre Champagne et Bourgogne (V53) en passant par les boucles départementales (La boucle chanitoise et la Boucle des plages). Une occasion unique de découvrir le patrimoine naturel et bâti remarquable de notre territoire.

Facile

+33 3 84 67 67 19

English :

During this hike, you’ll have the opportunity to link the Voie Bleue (V50) to the Canal entre Champagne et Bourgogne (V53), via the departmental loops (La boucle chanitoise and La Boucle des plages). A unique opportunity to discover the remarkable natural and built heritage of our region.

Deutsch :

Während dieser Wanderung haben Sie die Gelegenheit, die Voie Bleue (V50) mit dem Kanal zwischen Champagne und Burgund (V53) zu verbinden und dabei die Departementsschleifen (La boucle chanitoise und la Boucle des plages) zu durchqueren. Eine einzigartige Gelegenheit, das bemerkenswerte Natur- und Baukulturerbe unserer Region zu entdecken.

Italiano :

Durante questa passeggiata, avrete la possibilità di collegare la Voie Bleue (V50) al Canal entre Champagne et Bourgogne (V53) attraverso le anse dipartimentali (La boucle chanitoise e La Boucle des plages). Un’occasione unica per scoprire il notevole patrimonio naturale ed edilizio della nostra regione.

Español :

Durante este paseo, tendrá la oportunidad de enlazar la Voie Bleue (V50) con el Canal entre Champagne et Bourgogne (V53) a través de los bucles departamentales (La boucle chanitoise y La Boucle des plages). Una oportunidad única para descubrir el extraordinario patrimonio natural y arquitectónico de nuestra región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data