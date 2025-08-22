Balade Entre Vignes et Bois balade PMR Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Balade Entre Vignes et Bois balade PMR Montlouis-sur-Loire Centre-Val de Loire

Balade Entre Vignes et Bois balade PMR Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.

Balade Entre Vignes et Bois balade PMR A pieds

Balade Entre Vignes et Bois balade PMR 8 chemin de la Croix Cassée 37270 Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :

Balade facile entre vignes et vieilles pierres (château de Thuisseau), accessible aux personnes en situation de handicap.

https://www.ville-montlouis-loire.fr/circuits-de-randonnee/   +33 2 47 45 85 85

English : Walk Between Vineyards and Woods PMR walk

Easy stroll between vineyards and old stones (Château de Thuisseau), accessible to the disabled.

Deutsch : Spaziergang zwischen Weinbergen und Wäldern PMR-Spaziergang

Leichter Spaziergang zwischen Weinbergen und alten Steinen (Schloss Thuisseau), zugänglich für Menschen mit Behinderungen.

Italiano :

Facile passeggiata tra vigneti e antiche pietre (château de Thuisseau), accessibile alle persone con disabilità.

Español : Paseo entre viñedos y bosques Paseo PMR

Paseo fácil entre viñedos y piedras antiguas (château de Thuisseau), accesible a personas con discapacidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire