Balade Entre Vignes et Bois balade PMR Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Balade Entre Vignes et Bois balade PMR Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade Entre Vignes et Bois balade PMR A pieds
Balade Entre Vignes et Bois balade PMR 8 chemin de la Croix Cassée 37270 Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :
Balade facile entre vignes et vieilles pierres (château de Thuisseau), accessible aux personnes en situation de handicap.
https://www.ville-montlouis-loire.fr/circuits-de-randonnee/ +33 2 47 45 85 85
English : Walk Between Vineyards and Woods PMR walk
Easy stroll between vineyards and old stones (Château de Thuisseau), accessible to the disabled.
Deutsch : Spaziergang zwischen Weinbergen und Wäldern PMR-Spaziergang
Leichter Spaziergang zwischen Weinbergen und alten Steinen (Schloss Thuisseau), zugänglich für Menschen mit Behinderungen.
Italiano :
Facile passeggiata tra vigneti e antiche pietre (château de Thuisseau), accessibile alle persone con disabilità.
Español : Paseo entre viñedos y bosques Paseo PMR
Paseo fácil entre viñedos y piedras antiguas (château de Thuisseau), accesible a personas con discapacidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire