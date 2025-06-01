Balade famille Circuit de la Chapelle de Pitié Le Ménil Vosges

Balade famille Circuit de la Chapelle de Pitié Le Ménil Vosges vendredi 1 août 2025.

Balade famille Circuit de la Chapelle de Pitié Adultes A pieds Facile

Balade famille Circuit de la Chapelle de Pitié Parcours sportif 88160 Le Ménil Vosges Grand Est

Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :

Circuit de la Chapelle de Pitié (Commune de Le Ménil). Durée 1 heure environ. Difficulté facile (balade en famille avec enfants). Distance 2,5 kilomètres. Dénivelé positif 113 mètres. Balisage chevalet bleu, courte portion non balisée . Lieux d’intérêt touristique Chapelle de Pitié, rocher d’escalade du Beaudevé. Départ parking du parcours sportif (Chalet Tutur). Accès depuis Le Thillot, suivez la D486 direction Le Ménil. Au Ménil, après l’église, continuez sur 50 mètres et tournez à droite, au niveau du restaurant « Les Sapins ». Suivez la direction « parcours sportif » sur environ 2 kilomètres en fond de vallée puis la route monte sur la gauche et mène à un parking agrémenté d’un chalet fermé. Descriptif du parcours Vous verrez en contrebas du parking un grand panneau du parcours de santé nature qui présente les 16 agrès du parcours et l’arboretum du Ménil. Prenez la direction du parcours de santé sur votre droite en suivant le balisage chevalet bleu. Passez les ateliers (échauffement, obstacles 1 et 2) en suivant le chemin forestier du parcours de santé. Après 200 mètres, à l’agrès 4, continuez en suivant le chevalet bleu pancarte « itinéraire modifié » sur le chemin qui monte à gauche. Continuez toujours sur le chemin forestier du parcours de santé, il y a un grand virage au niveau de l’atelier 6. Après 20 mètres, dans un virage, vous passez à côté d’un banc. Vue sur la Vallée des Granges et la Tête des Renards. Vous verrez peut-être des parapentes décoller de ce sommet… Passez l’agrès 7, suivi d’un grand virage et continuez sur le chemin. Vous arrivez à l’arrière de la Chapelle de Pitié. Retournez-vous et vous pourrez admirer la vue sur Le Ménil et le sommet de la Rouauche surmonté d’un pylône, avec la Tête des Renards sur la gauche. La chapelle est ouverte. Tournez-lui le dos et vous avez face à vous un lieu emblématique du Ménil la Tête des Champs. A l’aire de pique-nique,pour poursuivre la balade,ne suivez pas la pancarte « circuit » mais allez vers le petit muret en face et suivez le chevalet bleu direction « roche d’escalade 5 minutes ». Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un aller-retour à l’aire de pique-nique et ses sculptures, d’où une jolie vue sur le Col du Ménil se déploie. Revenez sur vos pas jusqu’au carrefour puis reprenez sur votre gauche le chevalet bleu balisant le sentier qui grimpe sur 50 mètres et vous amène à la roche d’escalade. Pour continuer la balade,suivez encore le chevalet bleu sur 50 mètres sur un large chemin. Il est possible de rejoindre à nouveau l’aire de pique-nique en prenant le petit sentier à gauche (sentier rocheux assez dangereux, prudence…). Continuez sur le chemin de droite sur 20 mètres puis prenez tout de suite le sentier de droite qui descend (ne pas suivre le chevalet bleu sur le chemin de gauche). Le sentier rejoint un carrefour avec un chemin de terre et un chemin forestier. Prenez le chemin en terre non balisé qui descend et non le chemin forestier qui monte. Continuez sur ce chemin en terre sur 200 mètres et vous vous retrouverez à nouveau à la Chapelle de Pitié. A la pancarte du lieu-dit « Chapelle de Pitié Alt 697 mètres », continuez votre balade en prenant la seconde partie du parcours de santé et de l’arboretum. Dirigez-vous vers la pancarte « circuit » sur la droite. Prenez le sentier qui descend et vous conduit à l’atelier 8 après 50 mètres. Suivez le parcours de santé avec ses exercices ainsi que l’arboretum sur 700 mètres en descente. Vous rejoignez ainsi le point de départ de la balade au niveau du parking et du Chalet Tutur.

Facile

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Circuit of the Chapel of Pity (Commune of Le Ménil). Duration: about 1 hour. Difficulty: easy (family walk with children). Distance: 2.5 kilometers. Elevation gain 113 meters. Marking blue easel, short unmarked portion. Places of interest Chapelle de Pitié, climbing rock of Beaudevé. Departure parking of the sport course (Chalet Tutur). Access from Le Thillot, follow the D486 direction Le Ménil. In Le Ménil, after the church, continue for 50 meters and turn right, at the restaurant « Les Sapins ». Follow the direction « parcours sportif » for about 2 kilometers at the bottom of the valley, then the road goes up on the left and leads to a parking lot with a closed chalet. Description of the course You will see below the parking lot a large sign of the health and nature course which presents the 16 apparatus of the course and the arboretum of Ménil. Take the direction of the health course on your right by following the blue signpost. Pass the workshops (warm-up, obstacles 1 and 2) by following the forest path of the fitness trail. After 200 meters, at the apparatus 4, continue by following the blue signpost « modified itinerary » on the path which goes up on the left. Continue on the forest path of the fitness trail, there is a big bend at the level of the workshop 6. After 20 meters, in a bend, you pass by a bench. View on the Vallée des Granges and the Tête des Renards. You may see paragliders taking off from this summit… Pass the apparatus 7, followed by a large turn and continue on the path. You arrive at the back of the Chapelle de Pitié. Turn around and you can admire the view of Le Ménil and the top of the Rouauche surmounted by a pylon, with the Tête des Renards on the left. The chapel is open. Turn your back on it and you are facing an emblematic place of Le Ménil: the Tête des Champs. At the picnic area, to continue the walk, do not follow the sign « circuit » but go to the small wall in front and follow the blue signpost towards « rock climbing 5 minutes ». If you wish, you can make a return trip to the picnic area and its sculptures, from where a nice view of the Col du Ménil unfolds. Go back to the crossroads, then take the blue signpost on your left to follow the path that climbs 50 meters and brings you to the climbing rock. To continue the walk, follow the blue signpost for another 50 meters on a wide path. It is possible to reach the picnic area again by taking the small path on the left (rocky path quite dangerous, be careful…). Continue on the right path for 20 meters then take the right path which goes down (do not follow the blue signpost on the left path). The path joins a crossroads with a dirt road and a forest road. Take the unmarked dirt road downhill, not the logging road up. Continue on this dirt road for 200 meters and you will find yourself back at the Chapelle de Pitié. At the sign « Chapelle de Pitié Alt: 697 meters », continue your walk by taking the second part of the fitness trail and the arboretum. Go towards the sign « circuit » on the right. Take the path that goes down and leads you to the workshop 8 after 50 meters. Follow the fitness trail with its exercises and the arboretum for 700 meters downhill. You will reach the starting point of the walk at the parking lot and the Chalet Tutur.

Deutsch :

Rundgang zur Chapelle de Pitié (Gemeinde Le Ménil). Dauer: ca. 1 Stunde. Schwierigkeitsgrad: leicht (Familienspaziergang mit Kindern). Entfernung: 2,5 km. Positiver Höhenunterschied: 113 Meter. Markierung: Blaue Staffelei, kurzer Abschnitt nicht markiert. Orte von touristischem Interesse: Chapelle de Pitié, Kletterfelsen von Beaudevé. Start: Parkplatz des Sportparcours (Chalet Tutur). Zugang: Von Le Thillot aus folgen Sie der D486 in Richtung Le Ménil. In Le Ménil fahren Sie nach der Kirche 50 m weiter und biegen dann rechts ab, auf der Höhe des Restaurants « Les Sapins ». Folgen Sie der Richtung « parcours sportif » für etwa 2 Kilometer in der Talsohle, dann steigt die Straße links an und führt zu einem Parkplatz, der mit einer geschlossenen Hütte geschmückt ist. Wegbeschreibung: Unterhalb des Parkplatzes sehen Sie ein großes Schild des Natur- und Gesundheitsparcours, das die 16 Geräte des Parcours und das Arboretum von Ménil vorstellt. Gehen Sie rechts in Richtung des Gesundheitsparcours und folgen Sie der blauen Markierung. Gehen Sie an den Workshops (Aufwärmen, Hindernisse 1 und 2) vorbei und folgen Sie dem Waldweg des Gesundheitsparcours. Nach 200 Metern, an Gerät 4, folgen Sie der blauen Staffelei mit dem Schild « geänderte Route » auf dem Weg, der nach links bergauf führt. Gehen Sie immer auf dem Waldweg des Trimm-Dich-Pfads weiter, an der Station 6 gibt es eine große Kurve. Nach 20 Metern, in einer Kurve, kommen Sie an einer Bank vorbei. Von hier aus haben Sie einen Blick auf das Vallée des Granges und den Tête des Renards. Vielleicht sehen Sie Gleitschirme von diesem Gipfel abheben… Gehen Sie an Sportgerät 7 vorbei, gefolgt von einer großen Kurve, und folgen Sie dem Weg weiter. Sie erreichen die Rückseite der Chapelle de Pitié. Drehen Sie sich um und genießen Sie die Aussicht auf Le Ménil und den von einem Pylon gekrönten Gipfel der Rouauche mit dem Tête des Renards auf der linken Seite. Die Kapelle ist offen. Kehren Sie ihr den Rücken zu und Sie haben einen symbolträchtigen Ort in Le Ménil vor sich: den Tête des Champs. Um die Wanderung am Picknickplatz fortzusetzen, folgen Sie nicht dem Schild « Rundweg », sondern gehen Sie zu der kleinen Mauer gegenüber und folgen Sie der blauen Staffelei in Richtung « Kletterfelsen 5 Minuten ». Wenn Sie möchten, können Sie zum Picknickplatz mit seinen Skulpturen zurückkehren, von wo aus sich ein schöner Blick auf den Col du Ménil entfaltet. Gehen Sie bis zur Kreuzung zurück und folgen Sie dann links dem blauen Staffelstab, der den Weg markiert, der 50 Meter bergauf zum Kletterfelsen führt. Um die Wanderung fortzusetzen, folgen Sie der blauen Markierung noch 50 m auf einem breiten Weg. Sie können den Picknickplatz erneut erreichen, indem Sie den kleinen Pfad auf der linken Seite nehmen (ein ziemlich gefährlicher Felsenpfad, Vorsicht…). Gehen Sie 20 Meter auf dem rechten Weg weiter und nehmen Sie dann sofort den rechten Pfad, der nach unten führt (folgen Sie nicht dem blauen Staffelei auf dem linken Weg). Der Pfad trifft auf eine Kreuzung mit einem Feldweg und einem Waldweg. Nehmen Sie den nicht markierten, abwärts führenden Schotterweg und nicht den aufwärts führenden Waldweg. Gehen Sie 200 m auf diesem Schotterweg weiter und Sie befinden sich wieder bei der Chapelle de Pitié. Am Schild des Ortes « Chapelle de Pitié Alt 697 Meter » setzen Sie Ihren Spaziergang fort und nehmen den zweiten Teil des Trimm-Dich-Pfads und des Arboretums. Gehen Sie auf das Schild « Rundweg » auf der rechten Seite zu. Nehmen Sie den Weg, der bergab führt und Sie nach 50 Metern zum Workshop 8 bringt. Folgen Sie dem Gesundheitsparcours mit seinen Übungen sowie dem Arboretum 700 Meter bergab. So erreichen Sie den Ausgangspunkt der Wanderung auf Höhe des Parkplatzes und des Chalet Tutur.

Italiano :

Circuito della Chapelle de Pitié (Comune di Le Ménil). Durata: circa 1 ora. Difficoltà: facile (passeggiata per famiglie con bambini). Distanza: 2,5 km. Dislivello: 113 metri. Segnaletica: cavalletto blu, breve tratto non segnalato. Luoghi d’interesse: Chapelle de Pitié, roccia di arrampicata di Beaudevé. Punto di partenza: parcheggio del percorso sportivo (Chalet Tutur). Accesso: da Le Thillot, seguire la D486 in direzione di Le Ménil. A Le Ménil, dopo la chiesa, proseguire per 50 metri e girare a destra al ristorante « Les Sapins ». Seguire la direzione « parcours sportif » per circa 2 chilometri in fondo alla valle, poi la strada sale a sinistra e conduce a un parcheggio con uno chalet chiuso. Descrizione del percorso: Sotto il parcheggio, si trova un grande cartello del percorso salute e natura che presenta i 16 apparati del percorso e l’arboreto di Ménil. Prendere la direzione del sentiero fitness sulla destra, seguendo il cartello blu. Superare i laboratori (riscaldamento, ostacoli 1 e 2) seguendo il sentiero forestale del percorso fitness. Dopo 200 metri, all’apparecchio 4, si prosegue seguendo il cartello blu « itinerario modificato » sul sentiero che sale a sinistra. Proseguire sul sentiero forestale del percorso fitness, all’altezza dell’officina 6 c’è una grande curva. Dopo 20 metri, in una curva, si passa davanti a una panchina. Vista sulla Vallée des Granges e sulla Tête des Renards. Da questa vetta si possono vedere decollare i parapendii… Superate il gradino 7, seguito da una grande curva e proseguite sul sentiero. Si arriva al retro della Chapelle de Pitié. Voltandosi, si può ammirare la vista su Le Ménil e sulla cima della Rouauche sormontata da un pilone, con la Tête des Renards sulla sinistra. La cappella è aperta. Voltando le spalle, ci si trova di fronte al luogo emblematico di Le Ménil: la Tête des Champs. All’area picnic, per proseguire la passeggiata, non seguire il cartello « circuito » ma dirigersi verso il muretto di fronte e seguire il cartello blu in direzione « arrampicata 5 minuti ». Se lo desiderate, potete tornare all’area picnic e alle sue sculture, da cui si gode di una bella vista sul Col du Ménil. Tornate sui vostri passi fino all’incrocio e poi prendete il cartello blu sulla sinistra per seguire il sentiero che sale per 50 metri e vi porta alla roccia di arrampicata. Per continuare la passeggiata, seguire il cartello blu per altri 50 metri su un ampio sentiero. È possibile raggiungere nuovamente l’area picnic imboccando il piccolo sentiero sulla sinistra (sentiero roccioso piuttosto pericoloso, fate attenzione…). Proseguite sul sentiero di destra per 20 metri e poi prendete subito il sentiero di destra che scende (non seguite il cartello blu sul sentiero di sinistra). Il sentiero si congiunge a un incrocio con una strada sterrata e una pista forestale. Prendere la strada sterrata non segnata in discesa, non la strada forestale in salita. Proseguite su questa strada sterrata per 200 metri e vi ritroverete alla Chapelle de Pitié. All’altezza del cartello « Chapelle de Pitié Alt:697 metri », proseguite la vostra passeggiata imboccando la seconda parte del sentiero fitness e l’arboreto. Andate verso il cartello « circuito » sulla destra. Dopo 50 metri si imbocca il sentiero che scende verso l’officina 8. Seguite il percorso fitness con i suoi esercizi e l’arboreto per 700 metri in discesa. Si raggiunge quindi il punto di partenza della passeggiata presso il parcheggio e lo Chalet Tutur.

Español :

Circuito de la Chapelle de Pitié (Municipio de Le Ménil). Duración: aproximadamente 1 hora. Dificultad: fácil (paseo familiar con niños). Distancia: 2,5 kilómetros. Desnivel: 113 metros. Señales: caballete azul, sección corta sin marcar. Lugares de interés: Chapelle de Pitié, roca de escalada de Beaudevé. Punto de partida: aparcamiento del sendero deportivo (Chalet Tutur). Acceso desde Le Thillot, seguir la D486 en dirección a Le Ménil. En Le Ménil, después de la iglesia, siga 50 metros y gire a la derecha en el restaurante « Les Sapins ». Siga la dirección « parcours sportif » durante unos 2 kilómetros en el fondo del valle, luego la carretera sube a la izquierda y conduce a un aparcamiento con un chalet cerrado. Descripción del recorrido: Debajo del aparcamiento, verá un gran cartel del sendero de salud y naturaleza que presenta los 16 aparatos del sendero y el arboreto de Ménil. Tome la dirección del sendero de fitness a su derecha, siguiendo la señalización azul. Pasar los talleres (calentamiento, obstáculos 1 y 2) siguiendo el camino del bosque de la pista de fitness. Después de 200 metros, en el aparato 4, continúe siguiendo la señal azul « itinerario modificado » en el camino que sube a la izquierda. Continúe por la pista forestal del sendero de fitness, hay una gran curva en el taller 6. Después de 20 metros, en una curva, se pasa por un banco. Vista de la Vallée des Granges y de la Tête des Renards. Es posible que vea despegar parapentes desde esta cumbre… Pase el paso 7, seguido de una gran curva y continúe por el camino. Se llega a la parte trasera de la Chapelle de Pitié. Al dar la vuelta, podrá admirar la vista de Le Ménil y la cumbre del Rouauche coronada por un pilón, con la Tête des Renards a la izquierda. La capilla está abierta. Si le da la espalda, estará ante el lugar emblemático de Le Ménil: la Tête des Champs. En la zona de picnic, para continuar el paseo, no siga la señal « circuito », sino diríjase hacia el pequeño muro bajo de enfrente y siga la señal azul hacia « escalada en roca 5 minutos ». Si lo desea, puede hacer un viaje de ida y vuelta a la zona de picnic y sus esculturas, desde donde hay una hermosa vista del Col du Ménil. Vuelva sobre sus pasos hasta el cruce y tome la señal azul a su izquierda para seguir el camino que sube 50 metros y le lleva a la roca de escalada. Para continuar el paseo, siga la señalización azul durante 50 metros más por un camino ancho. Es posible llegar de nuevo al merendero tomando el pequeño camino de la izquierda (camino rocoso bastante peligroso, tenga cuidado…). Continúe por el camino de la derecha durante 20 metros e inmediatamente tome el camino de la derecha que desciende (no siga la señalización azul del camino de la izquierda). El camino se une a un cruce con una pista de tierra y una pista forestal. Tome la pista de tierra no marcada hacia abajo, no la pista forestal hacia arriba. Continúe por esta pista de tierra durante 200 metros y se encontrará de nuevo en la Chapelle de Pitié. Al llegar a la señal de la « Chapelle de Pitié Alt:697 metros », continúe su paseo tomando la segunda parte de la pista de fitness y el arboreto. Diríjase a la señal de « circuito » a la derecha. Tome el camino que baja al taller 8 después de 50 metros. Siga el sendero de fitness con sus ejercicios y el arboreto durante 700 metros de bajada. A continuación, llegará al punto de partida de la caminata en el aparcamiento y el Chalet Tutur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain