Balade famille Le sentier du Sõtré à Ranrupt Ranrupt Bas-Rhin

Balade famille Le sentier du Sõtré à Ranrupt Etang du col de Steige 67420 Ranrupt Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 1200.0 Tarif :

Partez pour une balade ludique en famille et résolvez les 6 énigmes autour de l’histoire du Sõtré à l’étang du col de Steige.

https://www.rando-bruche.fr/tous-les-itineraires-de-la-vallee/F215005153_balade-famille-le-sentier-du-sotre-ranrupt +33 3 88 47 18 51

English :

Join the family on a fun walk and solve 6 riddles about the history of the Sõtré at the Col de Steige pond.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf einen spielerischen Familienspaziergang und lösen Sie die 6 Rätsel rund um die Geschichte des Sõtré am Teich des Col de Steige.

Italiano :

Fate una passeggiata divertente con la vostra famiglia e risolvete 6 indovinelli sulla storia del Sõtré al laghetto del Col de Steige.

Español :

Dé un divertido paseo en familia y resuelva 6 enigmas sobre la historia del Sõtré en el estanque de Col de Steige.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Système d’informations touristique Alsace