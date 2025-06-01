Balade famille sentier de découverte des cigognes Mars-sur-Allier Nièvre

C’est en mars / avril que reviennent les cigognes blanches dans la basse vallée de l’Allier. Dès son retour d’Espagne ou d’Afrique, ce grand migrateur reprend possession du nid occupé les saisons précédentes. En juin, à la saison des foins, il n’est pas rare d’observer une dizaine de cigognes se nourrissant derrière la faucheuse. Ce grand échassier nous quitte en août profitant des dernières journées de chaleur pour migrer.

White storks return to the lower Allier valley in March/April. As soon as they return from Spain or Africa, these great migrants take possession of the nest they occupied in previous seasons. In June, during the haying season, it’s not uncommon to see a dozen storks feeding behind the mower. This great wader leaves us in August, taking advantage of the last warm days to migrate.

Im März/April kehren die Weißstörche in das untere Allier-Tal zurück. Nach seiner Rückkehr aus Spanien oder Afrika nimmt dieser große Zugvogel das in den vorangegangenen Saisons besetzte Nest wieder in Besitz. Im Juni, zur Zeit der Heuernte, ist es nicht ungewöhnlich, ein Dutzend Störche bei der Nahrungsaufnahme hinter dem Mähwerk zu beobachten. Dieser große Watvogel verlässt uns im August, wobei er die letzten warmen Tage für seinen Zug nutzt.

Le cicogne bianche tornano nella bassa valle dell’Allier in marzo/aprile. Non appena tornano dalla Spagna o dall’Africa, questi uccelli altamente migratori prendono possesso del nido che avevano occupato nelle stagioni precedenti. A giugno, durante la stagione della fienagione, non è raro vedere una dozzina di cicogne che si nutrono dietro la falciatrice. Questo grande trampoliere ci lascia in agosto, approfittando degli ultimi giorni caldi per migrare.

Las cigüeñas blancas regresan al bajo valle del Allier en marzo/abril. En cuanto regresan de España o África, estas aves altamente migratorias toman posesión del nido que ocuparon en temporadas anteriores. En junio, durante la temporada de siega, no es raro ver una docena de cigüeñas alimentándose detrás de la segadora. Esta gran limícola nos abandona en agosto, aprovechando los últimos días cálidos para emigrar.

