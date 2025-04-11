Balade famille Sentier de découverte du Passeur du Bec d’Allier Gimouille Nièvre

Ce sentier de 4 km, conçu avec le WWF, longe le canal et l’Allier jusqu’à sa confluence avec la Loire, avec bornes pédagogiques et observatoire final.

http://www.instant-nature.org/ +33 3 86 57 98 76

English :

This 4 km trail, designed with the WWF, follows the canal and the Allier to its confluence with the Loire, with educational markers and a final observatory.

Deutsch :

Dieser 4 km lange Pfad, der in Zusammenarbeit mit dem WWF entworfen wurde, führt entlang des Kanals und des Allier bis zu dessen Zusammenfluss mit der Loire, mit pädagogischen Grenzsteinen und einem abschließenden Observatorium.

Italiano :

Questo percorso di 4 km, progettato in collaborazione con il WWF, costeggia il canale e l’Allier fino alla confluenza con la Loira, con segnalatori didattici e un osservatorio finale.

Español :

Este sendero de 4 km, diseñado en colaboración con el WWF, bordea el canal y el Allier hasta su confluencia con el Loira, con balizas didácticas y un observatorio final.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data