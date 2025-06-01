Balade ferme-auberge Buissonnets sur les traces du plus beau volcan Bourbach-le-Haut Haut-Rhin

Balade ferme-auberge Buissonnets sur les traces du plus beau volcan Bourbach-le-Haut Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Balade ferme-auberge Buissonnets sur les traces du plus beau volcan

Balade ferme-auberge Buissonnets sur les traces du plus beau volcan 68290 Bourbach-le-Haut Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : Tarif :

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou après le repas, partez à la découverte des paysages environnants avec cette balade digestive.

http://ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com/ +33 3 89 38 85 87

English :

Before you sit down at the farm table, or after your meal, discover the surrounding countryside with this digestive stroll.

Deutsch :

Bevor Sie sich an den Tisch auf dem Bauernhof setzen oder nach dem Essen, erkunden Sie auf diesem Verdauungsspaziergang die umliegenden Landschaften.

Italiano :

Prima di sedervi alla tavola dell’agriturismo o dopo il pasto, scoprite la campagna circostante con questa passeggiata digestiva.

Español :

Antes de sentarse a la mesa de la granja o después de comer, descubra los alrededores con este paseo digestivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Système d’informations touristique Alsace