Balade ferme-auberge Entzenbach sur les traces d'un patrimoine rural Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Balade ferme-auberge Entzenbach sur les traces d’un patrimoine rural 68290 Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Grand Est
Belle balade d’une heure au départ de la ferme auberge de l’Entzenbach. Elle est située à 620 m d’altitude, à l’écart des sentiers de grandes randonnées ce qui offre aux visiteurs un lieu tranquille.
Pour ceux qui souhaitent continuer il est possible d’aller jusqu’au lac du Lachtelweiher.
English :
Beautiful one-hour walk from the Entzenbach farmhouse inn. It is situated at an altitude of 620 m above sea level, away from the long-distance footpaths, offering visitors a quiet place to stay
For those who wish to continue on, it is possible to go as far as the Lachtelweiher lake.
Deutsch :
Schöne einstündige Wanderung ab der Ferme auberge de l’Entzenbach. Sie befindet sich auf 620 m Höhe, abseits der großen Wanderwege, was den Besuchern einen ruhigen Ort bietet
Wer weiter wandern möchte, kann bis zum Lachtelweiher wandern.
Italiano :
Una bella passeggiata di un’ora con partenza dalla locanda del maso Entzenbach. Si trova ad un’altitudine di 620 m, lontano dai principali sentieri escursionistici, e offre ai visitatori un luogo tranquillo in cui soggiornare
Per chi desidera proseguire, è possibile raggiungere a piedi il lago Lachtelweiher.
Español :
Un hermoso paseo de una hora que parte de la posada de la granja Entzenbach. Está situado a 620 m de altitud, lejos de las principales rutas de senderismo, lo que ofrece a los visitantes un lugar tranquilo para alojarse
Para los que deseen continuar, es posible caminar hasta el lago Lachtelweiher.
