Balade ferme-auberge Entzenbach sur les traces d’un patrimoine rural Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Balade ferme-auberge Entzenbach sur les traces d’un patrimoine rural 68290 Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Grand Est

Belle balade d’une heure au départ de la ferme auberge de l’Entzenbach. Elle est située à 620 m d’altitude, à l’écart des sentiers de grandes randonnées ce qui offre aux visiteurs un lieu tranquille.

Pour ceux qui souhaitent continuer il est possible d’aller jusqu’au lac du Lachtelweiher.

+33 3 89 82 45 49

English :

Beautiful one-hour walk from the Entzenbach farmhouse inn. It is situated at an altitude of 620 m above sea level, away from the long-distance footpaths, offering visitors a quiet place to stay

For those who wish to continue on, it is possible to go as far as the Lachtelweiher lake.

Deutsch :

Schöne einstündige Wanderung ab der Ferme auberge de l’Entzenbach. Sie befindet sich auf 620 m Höhe, abseits der großen Wanderwege, was den Besuchern einen ruhigen Ort bietet

Wer weiter wandern möchte, kann bis zum Lachtelweiher wandern.

Italiano :

Una bella passeggiata di un’ora con partenza dalla locanda del maso Entzenbach. Si trova ad un’altitudine di 620 m, lontano dai principali sentieri escursionistici, e offre ai visitatori un luogo tranquillo in cui soggiornare

Per chi desidera proseguire, è possibile raggiungere a piedi il lago Lachtelweiher.

Español :

Un hermoso paseo de una hora que parte de la posada de la granja Entzenbach. Está situado a 620 m de altitud, lejos de las principales rutas de senderismo, lo que ofrece a los visitantes un lugar tranquilo para alojarse

Para los que deseen continuar, es posible caminar hasta el lago Lachtelweiher.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Système d’informations touristique Alsace