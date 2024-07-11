Balade ferme-auberge Gaschney S’en mettre plein les yeux Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Balade ferme-auberge Gaschney S’en mettre plein les yeux Ferme auberge du Gaschney 68380 Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Grand Est

À 1 000 mètres d’altitude, la ferme du Gaschney offre un panorama grandiose sur la Grande Crête des Vosges et le Petit Ballon. Le fameux sentier GR5 qui conduit au Hohneck est tout proche.

+33 3 89 77 63 73

English :

At an altitude of 1,000 meters, the Gaschney farm offers a grandiose panorama on the Grande Crête des Vosges and the Petit Ballon. The famous GR5 trail that leads to the Hohneck is very close.

Deutsch :

In 1 000 m Höhe bietet der Bauernhof Gaschney ein grandioses Panorama auf die Grande Crête des Vosges und den Petit Ballon. Der berühmte Wanderweg GR5, der zum Hohneck führt, ist ganz in der Nähe.

Italiano :

A 1.000 metri di altitudine, la fattoria Gaschney offre una magnifica vista sulla Grande Crête des Vosges e sul Petit Ballon. Il famoso sentiero GR5 che porta all’Hohneck si trova nelle vicinanze.

Español :

A 1.000 metros de altitud, la granja de Gaschney ofrece una magnífica vista de la Grande Crête des Vosges y del Petit Ballon. El famoso sendero GR5 que lleva al Hohneck está cerca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Système d’informations touristique Alsace