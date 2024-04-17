Balade ferme-auberge Hahnenbrunnen entre grande gentiane et arnica Sondernach Haut-Rhin
Balade ferme-auberge Hahnenbrunnen entre grande gentiane et arnica Sondernach Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Balade ferme-auberge Hahnenbrunnen entre grande gentiane et arnica
Balade ferme-auberge Hahnenbrunnen entre grande gentiane et arnica Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen 68380 Sondernach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 60 Distance : 3270.0 Tarif :
Située à 1190 m d’altitude, la Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen est orientée ouest, vers la vallée de la Thur. Située sur le GR 5, elle offre un point de vue sur le Massif du Ventron ainsi que sur les sommets de la Crête, du Rothenbachkopf au Hohneck.
http://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 68 99
English :
At an altitude of 1190 m, the Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen faces west, towards the Thur valley. Located on the GR 5, it offers views of the Ventron Massif and the Crête peaks, from Rothenbachkopf to Hohneck.
Deutsch :
Die Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen liegt auf 1190 m Höhe und ist nach Westen zum Thurtal hin ausgerichtet. Sie liegt am GR 5 und bietet einen Ausblick auf das Massif du Ventron sowie auf die Gipfel der Crête, vom Rothenbachkopf bis zum Hohneck.
Italiano :
Situato a 1190 m di altitudine, il Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen è rivolto a ovest, verso la valle della Thur. Situato sul GR 5, offre una vista sul massiccio del Ventron e sulle cime della Crête, dal Rothenbachkopf all’Hohneck.
Español :
Situado a 1190 m de altitud, el Ferme-Auberge du Hahnenbrunnen está orientado al oeste, hacia el valle de Thur. Situado en el GR 5, ofrece vistas al macizo del Ventron y a los picos de la Crête, desde el Rothenbachkopf hasta el Hohneck.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace