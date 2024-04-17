Balade ferme-auberge Schnepfenried face à la grande crête Sondernach Haut-Rhin

Durée : 60 Distance : 3190.0 Tarif :

À 1070 m d’altitude, la Ferme-Auberge du Schnepfenried est située en bordure de la station de ski du Schnepf . Au départ de la ferme, le sentier offre des points de vue exceptionnels sur la Grande Crête des Vosges.

http://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 61 61

English :

At an altitude of 1070 m, the Ferme-Auberge du Schnepfenried is located on the edge of the Schnepf ski resort. From the farm, the trail offers exceptional views of the Grande Crête des Vosges.

Deutsch :

Auf 1070 m Höhe befindet sich die Ferme-Auberge du Schnepfenried am Rande des Skigebiets « Schnepf ». Vom Bauernhof aus bietet der Wanderweg außergewöhnliche Aussichtspunkte auf die Grande Crête des Vosges.

Italiano :

A 1070 m di altitudine, il Ferme-Auberge du Schnepfenried si trova ai margini della stazione sciistica di Schnepf. Dalla fattoria, il sentiero offre una vista eccezionale sulla Grande Crête des Vosges.

Español :

A 1070 m de altitud, el Ferme-Auberge du Schnepfenried está situado en el límite de la estación de esquí de Schnepf. Desde la granja, el sendero ofrece unas vistas excepcionales de la Grande Crête des Vosges.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace