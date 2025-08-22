Balade historique « Quartiers Notre-Dame et Saint-Léonard » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Balade historique « Quartiers Notre-Dame et Saint-Léonard » Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 3000.0
Chemillé dispose de jolis éléments patrimoine à découvrir à travers les 11 étapes d’une boucle de 3 km environ qui peut se faire en complément du sentier de la Coulée verte.
https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32
English :
Chemillé has some lovely heritage features to discover through the 11 stages of a loop of about 3 km that can be done in addition to the Coulée verte trail.
Deutsch :
Chemillé verfügt über ein hübsches Kulturerbe, das es auf den 11 Etappen eines ca. 3 km langen Rundwegs zu entdecken gilt, der auch als Ergänzung zum Wanderweg Coulée verte gelaufen werden kann.
Italiano :
Chemillé ha un bellissimo patrimonio da scoprire attraverso le 11 tappe di un anello di circa 3 km che può essere percorso in aggiunta al sentiero della Coulée Verte.
Español :
Chemillé cuenta con un bello patrimonio que descubrir a través de las 11 etapas de un bucle de unos 3 km que se puede realizar además del sendero de la Coulée Verte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime