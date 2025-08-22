Balade historique Quartiers Notre-Dame et Saint-Léonard

Balade historique Quartiers Notre-Dame et Saint-Léonard 49120 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Chemillé dispose de jolis éléments patrimoine à découvrir à travers les 11 étapes d’une boucle de 3 km environ qui peut se faire en complément du sentier de la Coulée verte.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 72 62 32

English :

Chemillé has some lovely heritage features to discover through the 11 stages of a loop of about 3 km that can be done in addition to the Coulée verte trail.

Deutsch :

Chemillé verfügt über ein hübsches Kulturerbe, das es auf den 11 Etappen eines ca. 3 km langen Rundwegs zu entdecken gilt, der auch als Ergänzung zum Wanderweg Coulée verte gelaufen werden kann.

Italiano :

Chemillé ha un bellissimo patrimonio da scoprire attraverso le 11 tappe di un anello di circa 3 km che può essere percorso in aggiunta al sentiero della Coulée Verte.

Español :

Chemillé cuenta con un bello patrimonio que descubrir a través de las 11 etapas de un bucle de unos 3 km que se puede realizar además del sendero de la Coulée Verte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime