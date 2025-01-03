Balade immersive au cœur de l’Océan Aquarium de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Situé au cœur de la ville, l’Aquarium La Rochelle est une invitation à découvrir plus de 600 espèces différentes à travers les mers et océans du globe.

https://www.aquarium-larochelle.com/ +33 5 46 34 00 00

English : Balade immersive au cœur de l'Océan Aquarium de La Rochelle

Located in the heart of the city, the Aquarium La Rochelle is an invitation to discover over 600 different species from the world?s oceans and seas.

Deutsch : Balade immersive au cœur de l'Océan Aquarium de La Rochelle

Das im Herzen der Stadt gelegene Aquarium La Rochelle lädt dazu ein, mehr als 600 verschiedene Arten in den Meeren und Ozeanen der Welt zu entdecken.

Italiano :

Situato nel cuore della città, l’Acquario di La Rochelle invita a scoprire oltre 600 specie diverse provenienti dagli oceani e dai mari del mondo.

Español : Balade immersive au cœur de l'Océan Aquarium de La Rochelle

Situado en pleno centro de la ciudad, el acuario de La Rochelle invita a descubrir más de 600 especies diferentes de los océanos y mares del mundo.

