Balade interactive Baludik « Fête à Montjean le coffre-fort de Nicolas » 49570 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2500.0

Muni de votre smartphone, partez à la recherche du code oublié et ainsi remettre les panneaux de la ville à leur place.

+33 2 85 29 06 46

English :

Armed with your smartphone, go in search of the forgotten code and put the city’s signs back where they belong.

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Suche nach dem vergessenen Code und bringen Sie so die Schilder der Stadt wieder an ihren Platz.

Italiano :

Armati di smartphone, partite alla ricerca del codice dimenticato e rimettete i cartelli della città al loro posto.

Español :

Armado con tu smartphone, sal en busca del código olvidado y devuelve las señales de la ciudad a su sitio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime